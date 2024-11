Estão abertas as inscrições para a 14ª edição do Bora de Bike, que será realizada no dia 8 de dezembro, no Parque da Cidade, em Brasília. O evento contará com um passeio ciclístico de 10 km, concentração às 7h no Estacionamento 1, sorteios de prêmios, apresentações musicais e atividades para toda a família. Os primeiros 3.000 inscritos receberão um kit exclusivo com sacochila, camiseta e garrafinha. As inscrições podem ser feitas no site: boradebike.recordbrasilia.com.br.