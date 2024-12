Estão abertas inscrições para cursos técnicos e de qualificação profissional em escolas do DF

Estão abertas as inscrições para cursos técnicos e de qualificação profissional nas unidades escolares do DF, com prazo até sexta-feira (6). São mais de 40 opções de cursos em 18 unidades, distribuídas por 10 regiões administrativas. As opções incluem áreas como enfermagem, LIBRAS, informática, administração, assistente administrativo, cuidador de idosos, barbeiro e marceneiro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site do I-Educar.