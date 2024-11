Estoques baixos no DF: campanha reforça importância da doação de sangue

O Hemocentro Brasília lançou nesta segunda-feira (25), campanha de conscientização para reforçar a importância da doação de sangue. A campanha acontece em momento oportuno, já que os estoques de sangue estão baixos. Os tipos sanguíneos mais necessários no momento são O positivo, O negativo, B positivo e A negativo, mas todos os doadores são bem-vindos. O Hemocentro precisa de uma média de 180 doações diárias para atender toda a rede pública de saúde do Distrito Federal e instituições conveniadas, como o Hospital da Criança, o Instituto de Cardiologia do DF e o Hospital das Forças Armadas. Atualmente, o número de doações está em torno de 170 por dia. O voluntário pode agendar sua doação pelo site agenda.df.gov.br ou pelo telefone 160, opção 2.