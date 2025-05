Estoques de leite materno estão em baixa no DF e mães de bebês prematuros precisam de doações

A coleta de leite materno no Distrito Federal está insuficiente para atender os recém-nascidos nas UTIs neonatais, com cerca de 1.600 litros mensais coletados, quando a demanda é de 2 mil litros. Maria das Graças Cruz, coordenadora do Centro de Referência em Banco de Leite Humano, destaca a importância do leite humano para a imunidade e saúde dos bebês prematuros.



O corpo de bombeiros auxilia na coleta, visitando as doadoras para recolher o leite. Sarah, uma mãe que recebeu doações, agora planeja retribuir: "Pretendo continuar a doação. É um ato de amor".



