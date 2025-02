Estudante do Guará é encontrada após ficar desaparecida por um mês em Portugal

A estudante Thayla Pereira, moradora do Guará (DF), foi encontrada perto do aeroporto de Lisboa após mais de um mês desaparecida. Em 15 de dezembro, Thayla desapareceu em Portugal, onde estudava na Universidade de Aveiro. Policiais a localizaram no sábado (25) , ao lado de um homem que fugiu durante a abordagem. Ela estava cansada, desidratada e foi internada em um hospital de Lisboa. A família está em busca de recursos para viajar a Portugal e trazê-la de volta. O Consulado Geral do Brasil no Porto acompanha o caso e presta a assistência necessária.