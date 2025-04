Estudante é agredido e roubado em Santa Maria (DF)

Um estudante foi assaltado nas proximidades do Centro de Ensino Fundamental 313 em Santa Maria Norte, no DF, no último sábado (26). Dois criminosos armados com uma faca abordaram o jovem, fizeram ameaças e o agrediram antes de roubar seu tênis.



A comunidade local expressa preocupação com a crescente onda de violência na região. A polícia pede que sejam feitas denúncias anônimas sobre os suspeitos pelo telefone 190 ou 197.



