Estudante é agredido em tentativa de assalto em Santa Maria (DF)

Um estudante foi agredido por dois criminosos durante uma tentativa de assalto na QR 211 em Santa Maria (DF), na última sexta-feira às 12h. Vestindo o uniforme escolar, a vítima resistiu aos suspeitos que tentavam roubar seu celular, sendo agredida com socos no rosto. Apesar da violência, os agressores não conseguiram levar o aparelho, graças à intervenção de um homem que passava pelo local e ajudou o estudante.



Os moradores da região pedem por mais segurança, especialmente nas proximidades das escolas. A polícia alerta que é arriscado resistir em tais situações, recomendando entregar o bem para preservar a vida.



