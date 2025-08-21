Estudante é picada por escorpião em provador de loja em shopping do DF

Uma estudante universitária de 20 anos, Alicia, foi picada por um escorpião enquanto experimentava roupas no provador de uma loja de shopping em Brasília. Alicia conta que sentiu uma forte dor na perna e, ao verificar, encontrou o escorpião. "Foi muito forte, não entendi. A última coisa que eu pensei foi que seria um escorpião", relembra a jovem.



O atendimento dos brigadistas demorou cerca de 30 minutos, gerando preocupação entre os presentes. A estudante e outros clientes aguardam o posicionamento da administração do shopping sobre o ocorrido.



