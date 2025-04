Estudantes do DF viajam aos EUA para disputar torneio internacional de robótica

Alunos do Sesi/Senai, no Distrito Federal, embarcam para Houston, nos Estados Unidos, onde representarão o Brasil em um torneio internacional de robótica. São 14 estudantes que desenvolveram um robô industrial que realiza transporte de cargas e enfrentam o desafio de posicionar objetos em alturas variadas.



A competição acontecerá em uma arena do tamanho de uma quadra de basquete. A equipe já foi premiada com excelência em engenharia em torneios nacionais. Além disso, os estudantes também criaram um projeto social que introduz tecnologia em comunidades carentes. A viagem dos estudantes acontece no sábado (12), enquanto o torneio se inicia na quarta-feira seguinte.



