Estudantes do Guará (DF) se arriscam na escuridão em trajeto escolar

Estudantes do Centro Interescolar de Línguas do Guará (DF) enfrentam dificuldades devido à falta de iluminação no trajeto até a parada de ônibus. Cinco postes estão apagados, e já ocorreram roubos. "A gente se sente muito vulnerável", relata uma aluna.



A presidente do Conselho de Segurança destacou a importância da integração da comunidade para tratar desses problemas. Ela afirma que isso pode acelerar a resolução de problemas com órgãos governamentais. Uma equipe será enviada ao local para verificar as falhas na iluminação.



