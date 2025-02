Evento do Janeiro Branco no Conic volta atenção para a saúde mental

O evento Bem-estar Conic acontece nesta quinta-feira (30) no Edifício Boulevard Center, em Brasília, como parte das atividades do Janeiro Branco. Com a participação de mais de 30 entidades, a ação oferece atendimentos gratuitos até as 20h. Entre as atividades, estão rodas de conversa, oficinas e serviços do Hospital dos Olhos e da Defensoria Pública. Questionários avaliam a percepção de bem-estar dos participantes, abordando a importância dos cuidados com a saúde mental.