Ex-servidor do MPU é preso acusado de matar companheiro da amante em 2021

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do DF prendeu um foragido da justiça no Gama. O ex-servidor do Ministério Público da União foi condenado a 14 anos de prisão pelo homicídio de Wagner Lúcio Evangelista Cezário, marido de sua amante, ocorrido em 2021. Antônio Rufino Bezerra Paiva havia sido preso em flagrante e liberado três meses depois pela justiça. Ele estava foragido, até que foi localizado e preso com apoio da Polícia Militar.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!