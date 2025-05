Ex-síndica de Águas Claras (DF) acusada de desvio de R$ 350 mil de condomínio permanece presa

Daniela Nóbrega, a ex-síndica de um condomínio em Águas Claras (DF), continua presa após ter seu pedido de habeas corpus negado. Ela é acusada de desviar mais de R$ 350 mil, com acusações de furto qualificado, fraude, abuso de confiança e falsidade ideológica.



As suspeitas começaram quando Daniela solicitou R$ 40 mil para uma reforma e os condôminos exigiram ver os documentos financeiros do condomínio. A análise revelou que Daniela teria desviado dinheiro para compras pessoais, incluindo a aquisição de uma esmalteria em Ceilândia e pagamentos de exames médicos, escolas e tatuagens. A estrutura do prédio ficou deteriorada, com extintores de incêndio vencidos. Daniela foi síndica por 10 anos e sua defesa nega as acusações.



