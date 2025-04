Ex-síndica de condomínio em Águas Claras (DF) é presa por desvio de R$ 300 mil

Uma ex-síndica do condomínio em Águas Claras (DF) foi presa suspeita de desviar cerca de R$ 300 mil dos moradores. Daniele Silva Nóbrega estava em Cocalzinho de Goiás e utilizava as contas do condomínio para despesas pessoais e falsificava documentos para ocultar a fraude.



Investigações apontam que ela utilizava recibos falsos e transferia dinheiro para terceiros, incluindo familiares. Moradores tentam recuperar os valores por meio de ações judiciais. A polícia e o Ministério Público continuam as investigações para identificar outros envolvidos no esquema de fraude.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!