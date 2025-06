Ex-zagueiro Lúcio posta vídeo de recuperação em hospital após acidente doméstico

Lúcio, pentacampeão mundial, continua internado no Rio Grande do Sul, se recuperando de queimaduras em 18% do corpo causadas por uma lareira a álcool. Em um vídeo recente, ele expressou otimismo e gratidão, destacando sua evolução no tratamento. Desde maio, Lúcio tem recebido apoio de fãs e atletas. A expectativa é que ele retorne em breve à Brasília para continuar a reabilitação junto à família.



