Explosões em postes de energia na Asa Norte, em Brasília, preocupam moradores

Na Asa Norte, em Brasília, quatro postes foram atingidos por incêndios nos cabos durante a madrugada. Moradores da 910 Norte ficaram sem energia e internet. Equipes realizaram manutenção ao longo do dia para restabelecer os serviços.



A situação é complicada com o final de semana se aproximando e há relatos sobre furtos que afetam o abastecimento local. Imagens mostram os danos aos postes e fios no chão.



