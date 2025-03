Falsa líder religiosa é presa por tortura e exploração sexual de adolescentes

A Polícia Civil prendeu Yara Vitória Pereira Nunes, de 22 anos, em Planaltina de Goiás. Ela é acusada de tortura e exploração sexual de adolescentes no Setor Leste do Gama, agindo como falsa líder religiosa. As investigações começaram após uma adolescente de 17 anos relatar agressões, coerção para prostituição e ameaças à sua família. Ela fugiu do local e denunciou o caso à polícia. Outra mulher, de 35 anos, também foi vítima de agressões na mesma casa. Yara é acusada de manter as vítimas em condições degradantes e ameaçá-las constantemente. Seu marido, que a acompanhava na fuga, está sob investigação. Yara permanece presa e pode ser condenada a até 20 anos de detenção.



