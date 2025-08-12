Logo R7.com
R7 Brasília

Falso líder religioso tem prisão preventiva decretada após descumprir medida protetiva

Leandro Mota Pereira criava uma cena e dizia que entidades espirituais ordenavam que eles tivessem relações sexuais

DF no Ar|Do R7

A 13ª DP solicitou a prisão preventiva de Leandro Mota Pereira por descumprir uma medida protetiva. O falso líder religioso foi denunciado por várias mulheres com acusações relacionadas a estupro e ao não cumprimento dessas medidas.

O homem cometia o crime contra mulheres que frequentavam um terreiro de umbanda, criava uma cena e dizia que entidades espirituais ordenavam que eles tivessem relações sexuais.

