Falta de acessibilidade e acidentes são comuns na rotina de quem tem mobilidade reduzida no DF

Daniela e Jeyson, cadeirantes que trabalham no Setor Comercial Sul em Brasília, enfrentam desafios diários de acessibilidade. Desde o transporte público, onde rampas elevatórias frequentemente não funcionam, até calçadas irregulares e rampas íngremes, sua jornada é repleta de obstáculos.



Para Daniela, escolher um escritório acessível foi um desafio. Rafael, outro cadeirante, sofreu um acidente ao usar uma escada rolante devido à falta de elevadores funcionais na Estação Galeria do metrô. O Distrito Federal tem mais de 39 mil pessoas com deficiências, destacando a necessidade de políticas públicas de inclusão e infraestrutura adequada.



