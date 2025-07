Falta de energia no Sol Nascente (DF) passa de seis meses sem solução da Neonergia

Os moradores da Chácara 1, na Avenida Córrego das Corujas, no Sol Nascente (DF), enfrentam a falta de iluminação desde dezembro do ano passado. Dois postes queimados deixaram as ruas no escuro, aumentando o risco de assaltos e acidentes.



Um comerciante local fecha sua loja mais cedo devido à insegurança, afirmando: "Aqui está um escuro total, um desrespeito com a população". Outra moradora relata ter sido assaltada no início da semana. "A gente se sente vulnerável", desabafa.



Outro residente há 15 anos destaca a urgência do conserto: "Uma situação simples de resolver". A comunidade já realizou diversas solicitações à Neoenergia, mas ainda aguarda uma resposta.



