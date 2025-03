Falta de iluminação e infraestrutura em Santa Maria preocupa moradores

Moradores do Residencial Santa Maria, próximo à DF-290, enfrentam há quase um ano a falta de iluminação pública, aumentando a insegurança no local. Um morador relatou ter feito 14 pedidos de manutenção à Neoenergia, sem sucesso. Além da iluminação, as vias internas são precárias, sem asfalto ou saneamento básico. A CEB Ipes esclareceu que não havia chamados em aberto para a área, mas se comprometeu a verificar a situação. A disputa sobre a responsabilidade entre CEB Ipes, Neoenergia e a prefeitura de Valparaíso de Goiás desacelerou a solução. A população sofre com serviços básicos inadequados e pede uma resolução da situação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!