Falta de iluminação em Sobradinho dos Melos (DF) gera insegurança para moradores

Moradores de Sobradinho dos Melos (DF) sofrem com a falta de iluminação pública, que facilita ações criminosas. Há mais de cinco anos enfrentando interrupções frequentes de energia elétrica, a comunidade está indignada. "Não aguentamos mais essa falta de energia", desabafa um dos moradores. Ele relata que a Neoenergia e a CEB foram contatadas, mas não forneceram respostas efetivas.



A Neoenergia argumenta que a infraestrutura precária resulta do histórico rural da área e que investimentos em expansão estão em andamento, contudo, os moradores discordam da eficácia dessas medidas. "É uma escuridão total, já queimou minha televisão", denuncia outro morador. A comunidade continua a cobrar ações das autoridades responsáveis para resolver o problema.



