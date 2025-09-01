Família busca trazer corpo de brasileiro morto na Bolívia e pede justiça

A família de Igor Rafael Souza, brasileiro morto em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, deseja trazer seu corpo ao Brasil. O laudo aponta que ele morreu por asfixia mecânica causada pela pressão no tórax. Imagens de câmeras de segurança mostram o jovem sendo contido por guardas da escola.



A mãe de Igor, Neidemar Souza, busca justiça e planeja uma vaquinha para custear o traslado do corpo, após sugestão de amigos. "Eu não posso deixar que um crime como esse seja impune", afirma. Ela reforça ainda que não descansará até que os responsáveis sejam julgados.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!