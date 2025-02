Família de jogador encontrado morto em mata do Entorno do DF busca resposta sobre crime

O jogador de futebol Thavisson Mendes da Silva, desapareceu em 8 de abril após uma comemoração em Valparaíso de Goiás. O corpo, encontrado violentado em área de mata, levanta questões não respondidas quase dez meses depois. A irmã do jogador, Ana Maria da Silva, expressa frustração com a ausência de respostas concretas. Mesmo sem indícios de conflito pessoal ou envolvimento com drogas, a família luta por esclarecimentos. As poucas evidências, como a carteira do jogador, não foram devidamente periciadas, prejudicando o avanço da investigação.