Família é feita refém dentro de casa por criminosos no Jardim Ingá (GO), Entorno do DF

Na QR 144 do Jardim Ingá, em Goiás, Entorno do DF, uma família enfrentou um assalto traumático. Três homens armados com facas e um machado invadiram a casa, exigindo senhas bancárias para transferências via PIX.



Durante quase 10 minutos, os criminosos ameaçaram uma senhora, uma adolescente de 17 anos e uma criança de 9 anos. "Eles iam voltar e botar fogo na gente", relatou a vítima. A fuga dos bandidos ocorreu após ouvirem o portão automático abrir. Nenhum suspeito foi preso até o momento. Informações podem ser denunciadas pelo número 197.



