Família pede justiça após morte de trabalhador em acidente no Lago Sul (DF)

A família de Gabriel Franco dos Santos solicita justiça após sua morte em um acidente ocorrido há três meses. Gabriel, de 30 anos, caiu enquanto instalava placas solares em uma casa no Lago Sul (DF) e não usava equipamentos de proteção individual. A queda aconteceu no dia 9 de abril, e os bombeiros chegaram quando ele já estava sem vida.



Segundo a família, a empresa responsável não forneceu os equipamentos necessários para garantir sua segurança. "O culpado é a empresa que não forneceu esse equipamento. Ele morreu, ele não vai voltar", declarou um familiar, destacando a sensação de impunidade e o desamparo enfrentado após a perda.



