Família protesta em velório de jovem morto por policial no Recanto das Emas (DF)

No fim de semana, foi enterrado o corpo de João Gabriel, morto por um policial civil no Recanto das Emas (DF). Parentes e amigos participaram da cerimônia e protestaram pedindo por justiça. A versão da polícia indica que o agente abordou João e seu primo de 15 anos por desconfiança e que eles não obedeceram à ordem de parada. Dois tiros foram disparados e um atingiu João e outro feriu o adolescente. A Corregedoria investiga o caso.



