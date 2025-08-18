Logo R7.com
Família protesta em velório de jovem morto por policial no Recanto das Emas (DF)

Familiares e amigos se despedem de João Gabriel, que foi morto durante abordagem policial na última semana

DF no Ar|Do R7

No fim de semana, foi enterrado o corpo de João Gabriel, morto por um policial civil no Recanto das Emas (DF). Parentes e amigos participaram da cerimônia e protestaram pedindo por justiça. A versão da polícia indica que o agente abordou João e seu primo de 15 anos por desconfiança e que eles não obedeceram à ordem de parada. Dois tiros foram disparados e um atingiu João e outro feriu o adolescente. A Corregedoria investiga o caso.

