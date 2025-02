Família se revolta com liberdade provisória de motorista que atropelou ciclista na BR-070

A família de Thiago Gonçalves está inconformada com a liberdade provisória concedida a Adenilson de Jesus de Souza, acusado de atropelar e matar Thiago enquanto ele pedalava na BR-070, no dia 1º de janeiro de 2025. O Tribunal do Júri de Taguatinga aceitou a justificativa de que ele não representa risco à ordem pública. A decisão gerou revolta entre os familiares que esperam por justiça. Segundo a acusação, o motorista estava bêbado e fugiu sem prestar socorro, escondendo o veículo em Águas Lindas. Adenilson se apresentou à polícia dias depois, acompanhado por um advogado, mas a família de Thiago clama por um endurecimento das leis para evitar a sensação de impunidade.