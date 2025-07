Família tem carro roubado, polícia recupera e veículo é furtado novamente em pátio da delegacia

O carro de uma família foi roubado, encontrado pela polícia e levado para o pátio da 20ª Delegacia de Polícia do Gama (DF) para perícia. Ao voltar para buscá-lo, a família descobriu que o carro havia desaparecido.



Inês, a proprietária, expressou incredulidade: "roubar o carro de um pátio de uma delegacia, eu nunca tinha ouvido falar." A polícia investiga o caso com os vigilantes responsáveis pela segurança.



