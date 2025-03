Familiares buscam justiça em julgamento por homicídio de jovem em Taguatinga (DF)

O julgamento de Wallace Rodrigues começa nesta terça-feira (25) às 9h no Distrito Federal. Ele é acusado do homicídio de Jonathan Rafael Soares Souza, ocorrido em dezembro de 2019 durante uma festa em Taguatinga. Na ocasião, uma briga levou um menor a chamar Wallace, que trouxe outro menor armado ao local.



A mãe de Jonathan, Estella, expressou sua dor e o desejo de justiça: "O luto de uma mãe é eterno, só peço justiça". O pai de Jonathan, Dennis, indignado, destacou que Wallace está em liberdade desde 2019: "Meu filho está preso no cemitério, enquanto ele está solto". Após cinco anos, a família espera por um desfecho justo e que os responsáveis sejam punidos.



