Familiares de ciclista atropelado na BR-070 pedem justiça em passeata

Familiares e amigos do ciclista Tiago Gonçalves realizaram uma passeata neste domingo (16) para conscientizar sobre o respeito no trânsito e pedir leis mais severas. O grupo refez o trajeto percorrido por Tiago no dia em que foi atropelado, saindo da administração da Flona até o ponto do acidente, às margens da BR-070. No local, foi instalada uma "Ghost Bike" – bicicleta branca com identificação da vítima – em sua memória. A família cobra justiça após o motorista, que fugiu do local, conseguir responder em liberdade após pagamento de fiança.