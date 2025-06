Familiares e amigos se despedem de empresário morto a tiros em Sobradinho (DF)

Familiares e amigos se despedem de Joárdenes Rufino Sousa da Silva, proprietário de uma hamburgueria em Sobradinho (DF), morto a tiros em frente ao seu negócio. O autor do crime foi o vizinho Ariston Ferreira Campos, um ex-sargento reformado do Corpo de Bombeiros e tatuador, que teria se irritado com o barulho de uma obra na hamburgueria. Ele fugiu após o crime e ainda não foi capturado. Informações sobre o paradeiro do suspeito podem ser enviadas à polícia anonimamente através do 197.



