Famílias ficam desabrigadas após forte chuva nesse final de semana no Sol Nascente (DF). Não há registro de feridos. A Defesa Civil precisou interditar casas. Segundo os moradores, a água forte invadiu casas durante a madrugada, levando paredes, móveis e tudo que estava no caminho. Moradores contam que é a segunda vez que esse tipo de estrago acontece no local e que perderam tudo o que tinham.