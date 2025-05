Famílias tentam invadir pronto-socorro do HMIB após demora do atendimento

O HMIB (Hospital Materno Infantil de Brasília enfrentou tensão devido à demora no atendimento nessa quarta-feira (14). Apesar do pronto-socorro estar quase vazio, mães relataram que crianças com pulseira amarela aguardavam há horas por assistência.



Durante a madrugada, apenas pulseiras laranja e vermelha eram atendidas. A situação resultou em tentativas de invasão do hospital, agora investigadas pela Polícia Civil. Segundo o Ministério Público, a falta de 941 leitos contribui para a superlotação.



A Secretaria de Saúde priorizou casos graves e aconselhou famílias a buscarem outras unidades para situações menos urgentes. Além disso, foi feito um convite ao Secretário de Saúde, Juracy Cavalcante, para discutir soluções para o problema de falta de profissionais e leitos no hospital e em outras unidades de saúde da região.



