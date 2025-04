Feira incentiva mutirão de adoções de pets no Palácio do Buriti, em Brasília

Uma feira, realizada no Palácio do Buriti, em Brasília, incentiva a adoção responsável de animais. Durante dois dias, os visitantes podem interagir com pets disponíveis e adquirir produtos. O evento também permite o apadrinhamento de animais, oferecendo apoio financeiro e material a instituições que cuidam deles. As entidades buscam garantir os cuidados necessários até que os bichos encontrem um novo lar.



