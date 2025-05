Feminicídio em Samambaia (DF): mulher é morta e companheiro é preso embriagado

Uma mulher de 32 anos foi vítima de feminicídio em Samambaia (DF). Seu companheiro, com quem vivia há cerca de três anos, a atacou com um golpe de faca no pescoço após uma discussão relacionada a um suposto furto de telefone. O crime ocorreu enquanto ele estava embriagado.



O autor foi preso na Epia Norte, ainda em posse da arma do crime, e apresentou passagens anteriores por violência doméstica. Ele será autuado por feminicídio e embriaguez ao volante. Vanessa da Conceição Souza deixa um recém-nascido de 15 dias, que estava sob os cuidados de familiares durante o incidente.



