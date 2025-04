Feriadão é uma ótima oportunidade para cuidar da saúde e do bem-estar; veja dicas

DF no Ar foi à Academia Pública ao ar livre no Parque da Cidade, no Distrito Federal, para mostrar opções de atividades físicas gratuitas. Erika, frequentadora, destacou a experiência única de praticar yoga em um ambiente ao ar livre. Pedro, personal trainer, ressaltou os benefícios das atividades físicas na saúde e a variedade de aulas gratuitas disponíveis, como fitness e musculação, com suporte de profissionais qualificados.



