Festa da Goiaba, em Brazlândia (DF), celebra cultura com gastronomia e muitos shows

A 10ª edição da Festa da Goiaba, em Brazlândia, acontece até 13 de abril, oferecendo mais de 36 estandes com produtos variados. A abertura será nesta sexta-feira (4), às 19h, com destaque para a goiabada cascão e cachaça de goiaba, oferecidos pelos 170 produtores locais.



Segundo a Emater, no ano passado foram colhidas mais de 7 mil toneladas de goiaba na região, demonstrando sua importância econômica. A programação inclui praça de alimentação, shows musicais e diversões, prometendo agradar a todos.



