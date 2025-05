Fim de semana de eventos na área central de Brasília terá mudanças no trânsito

Neste fim de semana, o trânsito em Brasília passará por alterações devido a eventos culturais. No sábado (17), a partir das 9h, ocorre o Dia S na Torre de TV, e o Festival Meskla na Asa Norte, ambos com intervenções do Detran.



Na sexta, sábado e domingo, o estacionamento 2 do Parque da Cidade será sede do Fun Festival. No domingo, a partir das 10h, o Jet Party ocorrerá na orla da Concha Acústica. Além disso, o evento Bora de Bike acontecerá no domingo, às 7h, também no Parque da Cidade. O Detran atuará em todos esses locais para controlar o tráfego e orientar motoristas e pedestres.



