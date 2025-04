Fim de semana tem três incêndios controlados por bombeiros no DF

Nesse fim de semana, os bombeiros registraram três princípios de incêndio no Distrito Federal. Uma fritadeira superaquecida provocou o primeiro incêndio em uma padaria na Asa Sul. No Guará, um carro pegou fogo próximo à linha do metrô. O último incidente ocorreu em um galpão de materiais recicláveis em Santo Antônio do Descoberto, perto da empresa de ônibus.



Todos os incêndios foram rapidamente controlados e não houve feridos. Contudo, no galpão, uma fumaça persistente após a contenção e gerou inquietação sobre um possível novo foco. As autoridades continuam monitorando a situação para garantir a segurança dos arredores.



