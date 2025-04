Fiocruz e movimentos sociais criam laboratório para fortalecer políticas de combate à violência

Nos últimos dez anos, o Distrito Federal registrou 213 feminicídios, permanecendo entre as cinco unidades da federação com maior índice de violência. Para enfrentar esse cenário, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) lançou o programa Com Elas, que reúne especialistas e 39 movimentos sociais em busca de soluções.



A ministra das Mulheres participou de debates com autoridades e sobreviventes, como Neuraci Rodrigues, que compartilhou sua luta contra a violência doméstica e incentivou mulheres a procurarem ajuda. Dados da ONU mostram que o Brasil está em quinto lugar mundial em taxas de feminicídio.



