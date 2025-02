Fiscais da Receita do DF apreendem mais de R$ 5,7 milhões em mercadorias irregulares

Auditores fiscais da Receita do DF realizaram uma operação pré-carnavalesca, apreendendo mais de 100 mil latas de cerveja e diversos produtos sem nota fiscal. As mercadorias, avaliadas em R$ 482 mil, incluem também carretas de feijão com notas irregulares, cosméticos e materiais de limpeza em locais sem inscrição regular. O valor total das mercadorias apreendidas ultrapassa R$ 5,7 milhões, com um crédito tributário estimado em R$ 2,5 milhões. A falta de tributação pode resultar em produtos falsificados, prejudicando consumidores que desconhecem a origem inadequada.