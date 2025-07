Flagrante: motorista quase provoca acidente grave sobre ponte no Varjão (DF)

Um carro em alta velocidade fez uma ultrapassagem perigosa pelo acostamento na noite de sábado (19) próximo à descida do Varjão (DF). O motorista realizou uma manobra brusca ao retornar para a faixa principal perto da ponte. Outro veículo também estava em alta velocidade e precisou frear para evitar uma colisão. As imagens mostram o risco envolvido na situação. Não foi confirmado se os motoristas estavam disputando um racha.



