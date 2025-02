Flamengo vence Volta Redonda em Brasília pelo Campeonato Carioca

O Flamengo enfrentou o Volta Redonda em Brasília pelo Campeonato Carioca. O jogo ocorreu no Estádio Mané Garrincha e atraiu quase 24 mil torcedores. Michael abriu o placar no primeiro tempo e Plata ampliou no segundo, o que fechou o placar em 2 a 0. A partida marcou a estreia dos jogadores titulares na temporada de 2025 e garantiu ao Flamengo um lugar entre os quatro primeiros colocados do campeonato. Os torcedores celebraram a oportunidade de ver a equipe principal em campo, destacando a presença de famílias nas arquibancadas, o que fortalece os vínculos entre gerações apaixonadas por futebol.