Fluminense vence Vasco de virada em clássico no Mané Garrincha

No estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1 em um clássico carioca emocionante. O jogo começou com o Vasco abrindo o placar com o gol de Felipe. No entanto, Keno e Tiago Silva marcaram para o Fluminense ainda no primeiro tempo, garantindo a virada. Com esta vitória, o Fluminense subiu para a sexta posição no campeonato, enquanto o Vasco caiu para a terceira. A partida contou com mais de 29 mil torcedores presentes, mostrando a paixão dos fãs pelo futebol carioca. Após o jogo, torcedores do Vasco, embora frustrados, mantiveram a esperança de melhorar nas próximas partidas.