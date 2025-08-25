Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Food Run em Brasília: corrida de rua uniu esporte, bem-estar e comida boa

Segunda edição da corrida reuniu mais de 1.500 pessoas em Brasília

DF no Ar|Do R7

Mais de 1.500 pessoas participaram da segunda edição da corrida Food Run Brasília na Ponte JK, em Brasília. Álvaro, de 12 anos, treinou por cinco meses para o evento, destacando o incentivo familiar. Flávia, que convenceu o marido a participar, compartilhou a experiência de correr juntos. A corrida teve Elizeu vencendo com um tempo de 16 minutos e Samuel chegando logo em seguida, com 17 minutos e 49 segundos.

Além da diversão e competição, o evento promoveu bem-estar com um banquete saudável para os participantes. A próxima corrida ocorrerá em Goiânia, no dia 1º de novembro.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasília
  • Goiânia
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.