Food Run em Brasília: corrida de rua uniu esporte, bem-estar e comida boa

Mais de 1.500 pessoas participaram da segunda edição da corrida Food Run Brasília na Ponte JK, em Brasília. Álvaro, de 12 anos, treinou por cinco meses para o evento, destacando o incentivo familiar. Flávia, que convenceu o marido a participar, compartilhou a experiência de correr juntos. A corrida teve Elizeu vencendo com um tempo de 16 minutos e Samuel chegando logo em seguida, com 17 minutos e 49 segundos.



Além da diversão e competição, o evento promoveu bem-estar com um banquete saudável para os participantes. A próxima corrida ocorrerá em Goiânia, no dia 1º de novembro.



