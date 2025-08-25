Food Run em Brasília: corrida de rua uniu esporte, bem-estar e comida boa
Segunda edição da corrida reuniu mais de 1.500 pessoas em Brasília
Mais de 1.500 pessoas participaram da segunda edição da corrida Food Run Brasília na Ponte JK, em Brasília. Álvaro, de 12 anos, treinou por cinco meses para o evento, destacando o incentivo familiar. Flávia, que convenceu o marido a participar, compartilhou a experiência de correr juntos. A corrida teve Elizeu vencendo com um tempo de 16 minutos e Samuel chegando logo em seguida, com 17 minutos e 49 segundos.
Além da diversão e competição, o evento promoveu bem-estar com um banquete saudável para os participantes. A próxima corrida ocorrerá em Goiânia, no dia 1º de novembro.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas