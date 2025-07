Foragido da justiça é preso em Ceilândia (DF) após tentar fugir pelo telhado

Policiais militares do Grupo de Operações de Trânsito prenderam um foragido da justiça em Ceilândia (DF). O homem estava em atitude suspeita e ao ser identificado como procurado pela justiça, tentou fugir pulando muros e telhados. O helicóptero do Batalhão de Aviação e o reforço do 10º Batalhão foram acionados. Com o local cercado, ele foi encontrado e preso, sendo encaminhado à Polícia Civil.



