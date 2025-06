Foragido do sistema penitenciário, homem é preso suspeito de roubo de carro no DF

A polícia prendeu um dos envolvidos no roubo de um carro em Taguatinga (DF). Capturado ao deixar sua residência, ele confirmou a participação no crime e estava foragido do sistema penitenciário. Outros dois homens também participaram da ação criminosa. O veículo roubado foi recuperado em Samambaia (DF).



O segundo suspeito, Lucas de Faria Vieira ainda está em liberdade e o veículo utilizado no assalto não foi localizado. As investigações começaram com imagens das câmeras de segurança, que mostram os assaltantes armados rendendo uma família.



