Frio aumenta risco de casos de gripe no DF; vacina é essencial para se proteger

A queda nas temperaturas ao longo da semana coincide com o aumento de hospitalizações por vírus respiratório no Distrito Federal. A campanha de vacinação contra a gripe está aberta para toda a população acima dos seis meses em 164 unidades básicas de saúde.



Segundo especialistas, a vacina protege contra formas graves e óbito pela gripe. É importante manter as mãos limpas para reduzir infecções. A vacina demora cerca de duas semanas para surtir efeito, e reações leves como resfriados podem ocorrer nesse período, mas a imunização continua sendo a melhor forma de prevenção.



