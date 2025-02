Funcionária de lotérica confessa ter furtado bilhete premiado no valor de R$ 34 mil

Uma funcionária de uma lotérica em Taguatinga foi presa após furtar um bilhete premiado da Mega-Sena, avaliado em R$ 34.367. A vítima, uma mulher de 44 anos, percebeu o golpe ao verificar o resultado da aposta em casa e acionou a polícia. As câmeras de segurança registraram a funcionária escondendo o bilhete em vez de descartá-lo. Ela confessou ter cometido fraude anteriormente com um prêmio de menor valor. Demitida, a mulher responderá em liberdade por furto mediante fraude. Graças à intervenção policial, o bilhete foi recuperado e devolvido à apostadora. A polícia alerta que é essencial guardar o bilhete e, se possível, registrá-lo com o CPF para garantir a segurança do prêmio.